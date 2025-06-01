Как облагается налогами зарплата пенсионера

Работающие пенсионеры должны платить два основных налога, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обязательные к уплате:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

Военный сбор – 5%.

НДФЛ или налог на доходы физических лиц – применяется почти для всех видов доходов граждан:

зарплаты;

стипендии;

поощрительные выплаты;

выплаты по договорам гражданско-правового характера.

ВС или военный сбор - это обязательный налог, который временно ввели на финансирование нужд Вооруженных сил Украины.

Например, если заработная плата составляет 10 тысяч гривен, то размер НДФЛ составляет 1 800 гривен, а военный сбор – 500 гривен.

Также существует налог ЕСВ или единый социальный взнос - это налог, который платят за рабочих, работающих по гражданско-правовому договору. Ставка налога рассчитывается от суммы минимальной заработной платы и составляет 22%.

Кто из пенсионеров может не платить налоги

Не все пенсионные выплаты в Украине подлежат налогообложению. Освобождены от уплаты налогов:

Неработающие пенсионеры, которые не имеют дополнительных источников дохода;

Лица, чья ежемесячная пенсия или совокупный доход не превышает 24 000 гривен (три минимальные зарплаты в 2025 году);

Украинцы с минимальной пенсией в 2025 году – 2 361 гривна.

Если общий доход пенсионера вместе с пенсией, зарплатой, дивидендами и т.д., превышает лимит в 24 тысячи гривен, то лицо будет вынуждено платить 15% или 20% налога, в зависимости от того насколько сумма общего дохода превышает установленный лимит.