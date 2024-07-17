Освобождение от земельного налога

Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, имеют право на освобождение от уплаты земельного налога.

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Отсутствие земельного налога применяется при условии, что земельный участок соответствует определенным нормам:

  • До 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства.
  • До 0,01 гектара для строительства индивидуальных гаражей.
  • До 0,10 гектара для индивидуального дачного строительства.
  • До 0,12 гектара для садоводства.
  • До 0,25 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в селах.
  • До 0,15 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в поселках городского типа.
  • До 0,10 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в городах.