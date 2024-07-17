Освобождение от земельного налога
Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, имеют право на освобождение от уплаты земельного налога.
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Отсутствие земельного налога применяется при условии, что земельный участок соответствует определенным нормам:
- До 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства.
- До 0,01 гектара для строительства индивидуальных гаражей.
- До 0,10 гектара для индивидуального дачного строительства.
- До 0,12 гектара для садоводства.
- До 0,25 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в селах.
- До 0,15 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в поселках городского типа.
- До 0,10 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в городах.