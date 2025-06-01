Як оподатковується зарплата пенсіонера

Працюючі пенсіонери повинні сплачувати два основних податки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Обов’язкові до сплати:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

Військовий збір – 5%.

ПДФО або податок на доходи фізичних осіб – застосовується майже для всіх видів доходів громадян:

зарплати;

стипендії;

заохочувальні виплати;

виплати за договорами цивільно-правового характеру.

ВС або військовий збір — це обов’язковий податок, який тимчасово ввели на фінансування потреб Збройних сил України.

Наприклад, якщо заробітна плата становить 10 тисяч гривень, то розмір ПДФО становить 1 800 гривень, а військовий збір – 500 гривень.

Також існує податок ЄСВ або єдиний соціальний внесок — це податок, який сплачують за робітників, які працюють за цивільно-правовим договором. Ставка податку розраховується від суми мінімальної заробітної плати та складає 22%.

Хто з пенсіонерів може не платити податки

Не всі пенсійні виплати в Україні підлягають оподаткуванню. Звільнені від сплати податків:

Непрацюючі пенсіонери, які не мають додаткових джерел доходу;

Особи, чия щомісячна пенсія або сукупний дохід не перевищує 24 000 гривень (три мінімальні зарплати у 2025 році);

Українці з мінімальною пенсією у 2025 році – 2 361 гривня.

Якщо загальний дохід пенсіонера разом з пенсією, зарплатою, дивідендами тощо, перевищує ліміт у 24 тисячі гривень, то особа буде вимушена сплачувати 15% або 20% податку, залежно від того наскільки сума загального доходу перевищує встановлений ліміт.