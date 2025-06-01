Як оподатковується зарплата пенсіонера
Працюючі пенсіонери повинні сплачувати два основних податки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Обов’язкові до сплати:
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
- Військовий збір – 5%.
ПДФО або податок на доходи фізичних осіб – застосовується майже для всіх видів доходів громадян:
- зарплати;
- стипендії;
- заохочувальні виплати;
- виплати за договорами цивільно-правового характеру.
ВС або військовий збір — це обов’язковий податок, який тимчасово ввели на фінансування потреб Збройних сил України.
Наприклад, якщо заробітна плата становить 10 тисяч гривень, то розмір ПДФО становить 1 800 гривень, а військовий збір – 500 гривень.
Також існує податок ЄСВ або єдиний соціальний внесок — це податок, який сплачують за робітників, які працюють за цивільно-правовим договором. Ставка податку розраховується від суми мінімальної заробітної плати та складає 22%.
Хто з пенсіонерів може не платити податки
Не всі пенсійні виплати в Україні підлягають оподаткуванню. Звільнені від сплати податків:
- Непрацюючі пенсіонери, які не мають додаткових джерел доходу;
- Особи, чия щомісячна пенсія або сукупний дохід не перевищує 24 000 гривень (три мінімальні зарплати у 2025 році);
- Українці з мінімальною пенсією у 2025 році – 2 361 гривня.
Якщо загальний дохід пенсіонера разом з пенсією, зарплатою, дивідендами тощо, перевищує ліміт у 24 тисячі гривень, то особа буде вимушена сплачувати 15% або 20% податку, залежно від того наскільки сума загального доходу перевищує встановлений ліміт.