Мінімальна зарплата з урахуванням податків

Зокрема погодинна оплата становить 48 гривень на годинну, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.

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З суми 8 000 гривень сплачуються податки на доходи фізичних осіб та військовий збір. У відсотках це має такий вигляд:

18% на ПДФО;

5% на військовий збір.

Тобто 8 000 гривень слід сплати:

військовий збір – 400 гривень;

ПДФО – 1 440 гривень.

Таким чином відрахування із заробітної плати найманого працівника у 2025 році становлять 23%,

– йдеться на сайті Держстату.

Загальна сума утримань з мінімальної зарплати становить 1 840 гривень.

Важливо! Тобто працівник, який працює за мінімальну заробітну плату, "на руки" отримає 6 160 гривень.