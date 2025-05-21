Мінімальна зарплата з урахуванням податків
Зокрема погодинна оплата становить 48 гривень на годинну, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.
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З суми 8 000 гривень сплачуються податки на доходи фізичних осіб та військовий збір. У відсотках це має такий вигляд:
- 18% на ПДФО;
- 5% на військовий збір.
Тобто 8 000 гривень слід сплати:
- військовий збір – 400 гривень;
- ПДФО – 1 440 гривень.
Таким чином відрахування із заробітної плати найманого працівника у 2025 році становлять 23%,
– йдеться на сайті Держстату.
Загальна сума утримань з мінімальної зарплати становить 1 840 гривень.
Важливо! Тобто працівник, який працює за мінімальну заробітну плату, "на руки" отримає 6 160 гривень.