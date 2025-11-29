Як правильно закрити ФОП?
Для того, щоб закрити ФОП потрібно звернутися до держреєстратора або ж онлайн через Дію, а потім подати заявку на припинення підприємницької діяльності, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
У Дії це можна зробити, авторизувавшись та заповнивши спеціальну форму. Її варто підписати кваліфікованим електронним підписом – і заява автоматично буде надіслана реєстраторові.
- Якщо ФОП був на спрощеній системі/єдиному податку, то варто подати останню декларацію за звітний період, в якому закрилися.
- А якщо на загальній системі – подати звітну декларацію за майновий стан та доходи за період до закриття. закриття.
- Крім того, варто погасити всі заборгованості та анулювати ліцензії, наприклад, на певні види діяльності.
Зверніть увагу! Лише після того, як держреєстратор внесе запис до ЄДР і направить інформацію до податкової, Пенсійного фонду тощо, це означатиме офіційне припинення ФОП.
Чому варто подавати заявку на припинення діяльності?
Якщо ФОП просто перестане працювати, а не закриє офіційно ФОП, то юридично особа-підприємець все ще буде на обліку як підприємець, йдеться в Державній податковій службі України у Закарпатській області.
Через це ФОПу надалі надходитимуть запити щодо звітності, ЄСВ, податків тощо. І лише повне завершення процедури, як-от внесення запису до ЄДР, подання звітності, сплата всіх зобов'язань тощо, може дати "чистий" статус.
Які пільгу для ФОПів можуть скасувати?
Однієї із умов МВФ є скасування пільги для ФОПів 2 та 3 групи. Йдеться про перехід на загальну систему оподаткування зі спрощеної.
Річ у тім, що ФОПи, які на спрощеній системі оподаткування, не сплачують податок на додану вартість. Наприклад, 3 група ФОП може бути платником ПДВ, але не обов'язково.
Така умова може створити додаткове адміністративне навантаження на малий бізнес через обов'язкову реєстрацію платником ПДВ та інші складнощі.