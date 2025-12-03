Чи може пенсіонер в Україні відкрити ФОП?

Тобто людина пенсійного віку може бути ФОПом, пише 24 Канал з посиланням на компанію "Шатило і Партнери".

Читайте також Виплата за віком чи по інвалідності: яка пенсія більш вигідна в Україні

Так, пенсіонер може зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП) без обмежень. Законодавство України дозволяє особам пенсійного віку займатися підприємницькою діяльністю,

– йдеться у матеріалі.

Водночас "звичайну пенсію", тобто пенсію за віком або пенсію за вислугу років – не скасовують незалежно від статусу ФОП.

Однак для того, аби уникнути проблем, експерти радять уточнити свій статус у Пенсійному фонді. Це слід зробити перед реєстрацією ФОП.

Чи впливає ФОП на отримання субсидії?

Реєстрація ФОП дійсно може вплинути на право отримання субсидії. Річ у тім, що дохід підприємця враховується при її призначенні.

Тому рекомендують знати такі основні моменти:

Якщо ФОП перебуває на спрощеній системі, то доходом вважається мінімальна сума ЄСВ, яка помножена на 2. Якщо ФОП на загальній системі – враховується чистий прибуток. Якщо після відкриття ФОП загальний дохід родини перевищить допустимий рівень, то субсидію можуть скасувати або переглянути її розмір.

Зверніть увагу! Перед відкриттям ФОП слід оцінити вплив на соціальні виплати та проконсультуватися у відповідних службах.

Чи повинні пенсіонери сплачувати податки?

Пенсіонери в Україні мають сплачувати податки. Про це повідомляє адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Податкові зобов’язання пенсіонерів, які працюють, наразі такі:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

військовий збір (ВЗ) – 5%.

Нагадаємо! ПДФО вираховується з більшості доходів українців: премій, стипендій, виплат тощо.

Які переваги мають працюючі пенсіонери?