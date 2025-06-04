Кто и когда получит надбавки к пенсиям

4 июня Пенсионный фонд начал начислять пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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По данным Фонда, по состоянию на 3 июня профинансировано 1,3 миллиарда гривен на выплату пенсий через "Укрпочту". Выплату проводят с 4 до 25 числа каждого месяца.

Так в июне часть украинцев, а именно работающие пенсионеры, получат надбавки к выплатам. Автоматический перерасчет пенсий выплат состоялся для тех пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа.

Почему задержали выплаты надбавок

Выплата надбавок к пенсиям несколько задержалась. Это объясняется тем, что государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования должен был получить информацию об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года, а срок представления этой отчетности – до 10 мая.

Итак, выплаты пенсионеры получат с 4 июня, где будет уже начислена вся сумма доплаты, начиная с 1 апреля. Кроме того, для получения выплаты не стоит обращаться в Пенсионный фонд – перерасчет произойдет автоматически.

Итак, если по состоянию на 1 марта 2025 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсию уже вычислили, или может учитываться заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2025 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.