С 1 июня вступят в силу новые ограничения на карточные переводы средств. Они будут касаться физических лиц в зависимости от уровня финансового риска.

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  • Так, лимит на исходящие переводы для клиентов среднего и низкого риска при отсутствии документального подтверждения будет снижен со 150 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц.
  • В то же время лимиты для клиентов с высоким уровнем риска останутся без изменений – 50 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, есть группа людей, которых не коснутся ограничения. Это касается лиц с подтвержденными источниками доходов (например, официальная зарплата), волонтеров и благотворительные организации, а также клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.

Обратите внимание! Для того, чтобы увеличить лимит для переводов, нужно обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие доход: справки ОК5 или ОК7, налоговую декларацию, зарплатные документы, подтверждение выплат от государства и документы членов семьи или о волонтерской деятельности.

Пенсионеры, которые работают, наконец получат надбавки к пенсиям. Хотя для них перерасчет состоялся еще в начале весны.

  • Это объясняется тем, что государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования должен был получить информацию об уплате единого взноса за первый квартал 2025, а срок представления этой отчетности – до 10 мая.
  • Таким образом, выплаты пенсионеры получают с 1 июня, где будет уже начислена вся сумма доплаты, начиная с 1 апреля.
  • Кроме того, для получения выплаты не стоит обращаться в Пенсионный фонд – перерасчет произойдет автоматически.

Важно! Доплаты получат только те работающие пенсионеры, которые имеют не менее 24 месяцев стажа после выхода на пенсию по состоянию на 1 марта 2025 года, или прошло более двух лет с момента последнего назначения или перерасчета пенсии, даже если стажа меньше.

После 5 июня прекращает свое действие торговый безвиз в Евросоюз. Его ввели в начале полномасштабного вторжения в 2022 году и его действие помогало Украине вывозить большинство своих товаров без пошлин.

  • Еще раньше премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что Кабмин будет пытаться договориться с Европейской комиссией об автономных торговых правилах.
  • Однако, по словам представителя Еврокомиссии Олаф Гилл, Европа решительно настроена не продлевать действие этого режима.
  • Таким образом, после прекращения действия торгового безвиза Украина и Евросоюз вернутся к условиям, которые действовали до 2022 года, то есть к Соглашению об ассоциации, которая включала зону свободной торговли.
  • А квоты на украинскую аграрную продукцию будут возвращены.

Как сообщил для 24 Канала экономист Олег Пендзин, после отмены торгового безвиза пострадает 30 различных категорий продукции, в частности яйца, курятина, кукуруза, мед.

Однако зерно Украина продолжит вывозить, ведь работает зерновой коридор, и все идет на традиционные рынки в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Западной Азии и т.д.,
– говорит Пендзин.

До 10 июня налогоплательщики, которые обязаны обнародовать годовую финотчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность, должны подать обязательные отчеты.

Подача документов должна состояться через приватную часть Электронного кабинета в контролирующий орган в срок не позднее 10 июня года, следующего за отчетным:

  • Речь идет о годовой финансовой отчетности в формате XML с помощью режима "Введение отчетности".
  • Также аудиторский отчет вместе с сопроводительным письмом в формате PDF (ограничение 5 мегабайт) с помощью режима "Переписка с ГНС".

Как сообщил Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, уже известны ключевые цифры из бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы. Следовательно, минимальная заработная плата вырастет в следующие 3 года, как и прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Как будет меняться минимальная заработная плата:

  • в 2026 году – 8 688 гривен,
  • в 2027 году – 9 374 гривен,
  • в 2028 году – 10 059 гривен.

Что будет с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц:

  • в 2026 году – 3 288 гривен,
  • в 2027 году – 3 482 гривен,
  • в 2028 году – 3 667 гривен.

Кроме того, из документа известно, что курс гривны на конец года в этом году будет составлять 43,7 гривны. А в 2026 году эту цифру прогнозируют на уровне 44,8 гривны.

Как отметил Железняк, до 1 июня правительство может еще кое-что изменить в документе, однако, по его мнению, это будет несущественно.

Тарифы на газ и электроэнергию с 1 июня не будут повышать. Таким образом, за свет и газ украинцы в дальнейшем будут платить как обычно.

  • Цена на свет

Известно, что действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии продлили до 31 октября 2025 года.

Поэтому цена за киловатт сохраняется на уровне 4,32 гривны. Кроме того, "ночной тариф" для потребителей с двухзонным счетчиком также остается в силе – 2,16 гривны за киловатт-час.

  • Цена за газ

Компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана Фиксированный до 30 апреля 2026 года. Так что для бытовых пользователей цена на газ в июне остается на уровне 7,96 гривны за кубометр.

В то же время у остальных поставщиков цена варьируется от 7,79 гривны за кубометр до 9,99 гривны за кубометр.

Известно, что заявление об отказе от "упрощенки" предпринимателями, плательщиками единого налога, подается в территориальный орган Государственной налоговой службы.

Однако обращаться нужно в ГНС по месту налогового адреса налогоплательщика – физического лица не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового календарного квартала.

Обратите внимание! Отказаться от упрощенной системы налогообложения с 3 квартала можно до 20 июня.

Правительство утвердило новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств. Поэтому с 1 июня для легковых и грузовых автомобилей цена за технический контроль возрастет.

  • Цены для легковых и грузовик автомобилей весом до 3,5 тонны вырастет с 1 350 до 1 700 гривен,
  • Цена для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонны – с 1500 до 2 300 гривен.

Как сообщил адвокат Николай Голодняк в эфире "Украинского радио", кроме повышения цены, убрали еще бюрократизацию определенных действий.

Не будут фиксировать результаты тормозных испытаний и результаты СО, СН и дымность выхлопа,
– говорит адвокат.

Заметьте! Отдельно вырастет цена за внесение отметки МСТО (есть международный сертификат технического осмотра). Теперь это будет стоить 500 гривен, а не 300 гривен. Услуга проверки и адаптации цифровых тахографов будет стоить 1 600 гривен вместо 1 200 гривен, а считывание данных с карточек водителя – не 100 гривен, а уже 150 гривен.

В июне граждане Украины будут праздновать несколько профессиональных и международных праздников. Однако дополнительных выходных в будние дни не предвидится из-за военного положения в стране.

  • С 7 по 9 июня у украинцев могли бы быть продлены выходные ко Дню Святой Троицы,
  • Это касается также 28 и 30 июня, когда могли бы быть выходные ко Дню Конституции.