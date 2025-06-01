Какие будут новые лимиты в июне

С 1 июня вступят в силу новые ограничения на карточные переводы средств. Они будут касаться физических лиц в зависимости от уровня финансового риска.

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Так, лимит на исходящие переводы для клиентов среднего и низкого риска при отсутствии документального подтверждения будет снижен со 150 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц.

В то же время лимиты для клиентов с высоким уровнем риска останутся без изменений – 50 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, есть группа людей, которых не коснутся ограничения. Это касается лиц с подтвержденными источниками доходов (например, официальная зарплата), волонтеров и благотворительные организации, а также клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.

Обратите внимание! Для того, чтобы увеличить лимит для переводов, нужно обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие доход: справки ОК5 или ОК7, налоговую декларацию, зарплатные документы, подтверждение выплат от государства и документы членов семьи или о волонтерской деятельности.

Надбавки для работающих пенсионеров

Пенсионеры, которые работают, наконец получат надбавки к пенсиям. Хотя для них перерасчет состоялся еще в начале весны.

Это объясняется тем, что государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования должен был получить информацию об уплате единого взноса за первый квартал 2025, а срок представления этой отчетности – до 10 мая.

Таким образом, выплаты пенсионеры получают с 1 июня, где будет уже начислена вся сумма доплаты, начиная с 1 апреля.

Кроме того, для получения выплаты не стоит обращаться в Пенсионный фонд – перерасчет произойдет автоматически.

Важно! Доплаты получат только те работающие пенсионеры, которые имеют не менее 24 месяцев стажа после выхода на пенсию по состоянию на 1 марта 2025 года, или прошло более двух лет с момента последнего назначения или перерасчета пенсии, даже если стажа меньше.

Чего ждать от отмены торгового безвиза

После 5 июня прекращает свое действие торговый безвиз в Евросоюз. Его ввели в начале полномасштабного вторжения в 2022 году и его действие помогало Украине вывозить большинство своих товаров без пошлин.

Еще раньше премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что Кабмин будет пытаться договориться с Европейской комиссией об автономных торговых правилах.

Однако, по словам представителя Еврокомиссии Олаф Гилл, Европа решительно настроена не продлевать действие этого режима.

Таким образом, после прекращения действия торгового безвиза Украина и Евросоюз вернутся к условиям, которые действовали до 2022 года, то есть к Соглашению об ассоциации, которая включала зону свободной торговли.

А квоты на украинскую аграрную продукцию будут возвращены.

Как сообщил для 24 Канала экономист Олег Пендзин, после отмены торгового безвиза пострадает 30 различных категорий продукции, в частности яйца, курятина, кукуруза, мед.

Однако зерно Украина продолжит вывозить, ведь работает зерновой коридор, и все идет на традиционные рынки в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Западной Азии и т.д.,

– говорит Пендзин.

Какие сроки подачи для годового финотчета и аудиторского отчета

До 10 июня налогоплательщики, которые обязаны обнародовать годовую финотчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность, должны подать обязательные отчеты.

Подача документов должна состояться через приватную часть Электронного кабинета в контролирующий орган в срок не позднее 10 июня года, следующего за отчетным:

Речь идет о годовой финансовой отчетности в формате XML с помощью режима "Введение отчетности".

Также аудиторский отчет вместе с сопроводительным письмом в формате PDF (ограничение 5 мегабайт) с помощью режима "Переписка с ГНС".

Изменение бюджетной декларации до 1 июня

Как сообщил Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, уже известны ключевые цифры из бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы. Следовательно, минимальная заработная плата вырастет в следующие 3 года, как и прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Как будет меняться минимальная заработная плата:

в 2026 году – 8 688 гривен,

в 2027 году – 9 374 гривен,

в 2028 году – 10 059 гривен.

Что будет с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц:

в 2026 году – 3 288 гривен,

в 2027 году – 3 482 гривен,

в 2028 году – 3 667 гривен.

Кроме того, из документа известно, что курс гривны на конец года в этом году будет составлять 43,7 гривны. А в 2026 году эту цифру прогнозируют на уровне 44,8 гривны.

Как отметил Железняк, до 1 июня правительство может еще кое-что изменить в документе, однако, по его мнению, это будет несущественно.

Изменятся ли тарифы в июне

Тарифы на газ и электроэнергию с 1 июня не будут повышать. Таким образом, за свет и газ украинцы в дальнейшем будут платить как обычно.

Цена на свет

Известно, что действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии продлили до 31 октября 2025 года.

Поэтому цена за киловатт сохраняется на уровне 4,32 гривны. Кроме того, "ночной тариф" для потребителей с двухзонным счетчиком также остается в силе – 2,16 гривны за киловатт-час.

Цена за газ

Компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана Фиксированный до 30 апреля 2026 года. Так что для бытовых пользователей цена на газ в июне остается на уровне 7,96 гривны за кубометр.

В то же время у остальных поставщиков цена варьируется от 7,79 гривны за кубометр до 9,99 гривны за кубометр.

Когда можно отказаться от упрощенной системы налогообложения

Известно, что заявление об отказе от "упрощенки" предпринимателями, плательщиками единого налога, подается в территориальный орган Государственной налоговой службы.

Однако обращаться нужно в ГНС по месту налогового адреса налогоплательщика – физического лица не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового календарного квартала.

Обратите внимание! Отказаться от упрощенной системы налогообложения с 3 квартала можно до 20 июня.

Как изменятся цены за технический осмотр

Правительство утвердило новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств. Поэтому с 1 июня для легковых и грузовых автомобилей цена за технический контроль возрастет.

Цены для легковых и грузовик автомобилей весом до 3,5 тонны вырастет с 1 350 до 1 700 гривен,

Цена для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонны – с 1500 до 2 300 гривен.

Как сообщил адвокат Николай Голодняк в эфире "Украинского радио", кроме повышения цены, убрали еще бюрократизацию определенных действий.

Не будут фиксировать результаты тормозных испытаний и результаты СО, СН и дымность выхлопа,

– говорит адвокат.

Заметьте! Отдельно вырастет цена за внесение отметки МСТО (есть международный сертификат технического осмотра). Теперь это будет стоить 500 гривен, а не 300 гривен. Услуга проверки и адаптации цифровых тахографов будет стоить 1 600 гривен вместо 1 200 гривен, а считывание данных с карточек водителя – не 100 гривен, а уже 150 гривен.

Будут ли выходные в июне

В июне граждане Украины будут праздновать несколько профессиональных и международных праздников. Однако дополнительных выходных в будние дни не предвидится из-за военного положения в стране.