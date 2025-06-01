Які будуть нові ліміти у червні

З 1 червня наберуть чинності нові обмеження на карткові перекази коштів. Вони стосуватимуться фізичних осіб залежно від рівня фінансового ризику.

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Тож ліміт на вихідні перекази для клієнтів середнього та низького ризику за відсутності документального підтвердження буде знижено зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць.

Водночас ліміти для клієнтів з високим рівнем ризику залишаться без змін – 50 тисяч гривень за місяць.

Крім того, є група людей, яких не торкнуться обмеження. Це стосується осіб із підтвердженими джерелами доходів (наприклад, офіційна зарплата), волонтерів і благодійні організації, а також клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.

Зауважте! Для того щоб збільшити ліміт для переказів, потрібно звернутися до банку та надати документи, що підтверджують дохід: довідки ОК5 або ОК7, податкову декларацію, зарплатні документи, підтвердження виплат від держави та документи членів родини чи про волонтерську діяльність.

Надбавки для пенсіонерів, що працюють

Пенсіонери, що працюють, нарешті отримають надбавки до пенсій. Хоч для них перерахунок відбувся ще на початку весни.

Це пояснюється тим, що державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування мав отримати інформацію про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року, а термін подання цієї звітності – до 10 травня.

Отже, виплати пенсіонери отримують з 1 червня, де буде вже нарахована вся сума доплати, починаючи з 1 квітня.

Крім того, для отримання виплати не варто звертатися до Пенсійного фонду – перерахунок відбудеться автоматично.

Важливо! Доплати отримають лише ті пенсіонери, що працюють, які мають не менше 24 місяців стажу після виходу на пенсію станом на 1 березня 2025 року, або пройшло понад два роки із моменту останнього призначення або перерахунку пенсії, навіть якщо стажу менше.

Чого чекати від скасування торговельного безвізу

Після 5 червня припиняє свою дію торговельний безвіз до Євросоюзу. Його запровадили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році і його дія допомагала Україні вивозити більшість своїх товарів без мит.

Ще раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що Кабмін намагатиметься домовитися з Європейською комісією про автономні торговельні правила.

Однак, зі слів речника Єврокомісії Олаф Гілл, Європа рішуче налаштована не продовжувати дію цього режиму.

Тож після припинення дії торговельного безвізу Україна та Євросоюз повернуться до умов, які діяли до 2022 року, тобто до Угоди про асоціацію, яка передбачала зону вільної торгівлі.

А квоти на українську аграрну продукцію буде повернуто.

Як повідомив для 24 Каналу економіст Олег Пендзин, після скасування торговельного безвізу постраждає 30 різних категорій продукції, зокрема яйця, курятина, кукурудза, мед.

Однак збіжжя Україна продовжить вивозити, адже працює зерновий коридор, й все йде на традиційні ринки в Північній Африці, на Близькому Сході, в Південно-Західній Азії тощо,

– каже Пендзин.

Які терміни подання для річного фінзвіту та аудиторського звіту

До 10 червня платники податків, які зобов'язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінансову звітність, повинні подати обов'язкові звіти.

Подання документів повинно відбутися через приватну частину Електронного кабінету до органу, що контролює, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним:

Йдеться про річну фінансову звітність у форматі XML за допомогою режиму "Введення звітності".

Також аудиторський звіт разом із супровідним листом у форматі PDF (обмеження 5 мегабайтів) за допомогою режиму "Листування з ДПС".

Зміна бюджетної декларації до 1 червня

Як повідомив Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, вже відомі головні цифри з бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки. Отже, мінімальна заробітна плата зросте у наступні 3 роки, як і прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Як змінюватиметься мінімальна заробітна плата:

у 2026 році – 8 688 гривень,

у 2027 році – 9 374 гривень,

у 2028 році – 10 059 гривень.

Що буде з прожитковим мінімумом для працездатних осіб:

у 2026 році – 3 288 гривень,

у 2027 році – 3 482 гривень,

у 2028 році – 3 667 гривень.

Крім того, з документа відомо, що курс гривні на кінець року цього року буде становити 43,7 гривні. А у 2026 році цю цифру прогнозують на рівні 44,8 гривні.

Як зауважив Железняк, до 1 червня уряд може ще дещо змінити у документі, однак, на його думку, це буде несуттєво.

Чи зміняться тарифи у червні

Тарифи на газ та електроенергію з 1 червня не підвищуватимуть. Тож за світло та газ українці надалі платитимуть як зазвичай.

Ціна на світло

Відомо, що дія Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії продовжили до 31 жовтня 2025 року.

Тому ціна за кіловат зберігається на рівні 4,32 гривні. Крім того, "нічний тариф" для споживачів з двозонним лічильником також залишається чинним – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Ціна за газ

Компанія "Нафтогаз Україна" продовжила дію тарифного плану Фіксований до 30 квітня 2026 року. Тож для побутових користувачів ціна на газ у червні залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Водночас у решти постачальників ціна варіюється від 7,79 гривні за кубометр до 9,99 гривні за кубометр.

Коли можна відмовитися від спрощеної системи оподаткування

Відомо, що заява про відмову від "спрощенки" підприємцями, платниками єдиного податку, подається до територіального органу Держаної податкової служби.

Однак звертатися потрібно до ДПС за місцем податкової адреси платника податків – фізичної особи не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу.

Зауважте! Відмовитися від спрощеної системи оподаткування з 3 кварталу можна до 20 червня.

Як зміняться ціни за технічний огляд

Уряд затвердив нові правила проведення обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Тому з 1 червня для легкових та вантажних автомобілів ціна за технічний контроль зросте.

Ціни для легкових та вантажник автомобілів вагою до 3,5 тонни зросте з 1 350 до 1 700 гривень,

Ціна для автобусів і вантажівок понад 3,5 тонни – з 1500 до 2 300 гривень.

Як повідомив адвокат Микола Голодняк в ефірі "Українського радіо", крім підвищення ціни, прибрали ще бюрократизацію певних дій.

Не будуть фіксувати результати гальмівних випробувань та результати CO, СН і димність вихлопу,

– каже адвокат.

Зауважте! Окремо зросте ціна за внесення відмітки МСТО (міжнародний сертифікат технічного огляду). Тепер це коштуватиме 500 гривень, а не 300 гривень. Послуга перевірки й адаптації цифрових тахографів коштуватиме 1 600 гривень замість 1 200 гривень, а зчитування даних з карток водія – не 100 гривень, а вже 150 гривень.

Чи будуть вихідні у червні

У червні громадяни України святкуватимуть декілька професійних та міжнародних свят. Однак додаткових вихідних у будні дні не передбачається через воєнний стан у країні.