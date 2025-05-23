Що очікує Україну замість торговельного безвізу з ЄС

Квоти повернуть на 30 видів української аграрної продукції, які раніше постачалися в Європейський союз, розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для 24 Каналу.

Читайте також "Про жодне припинення вільної торгівлі не йдеться", – Стефанішина про домовленість з ЄС

Водночас ці квоти є дуже маленькими. Вони складають від 1% до 3% загальної української продукції.

Крім того, є ще вищі квоти. Однак цього недостатньо для того, щоб говорити про присутність наших товарів на європейському аграрному ринку,

– сказав Пендзин.

Важливо! Експерт додав, що наразі є обіцянка щодо того, що ЄС через деякий час проведе торговельні перемовини для погодження нових угод спільної торгівлі.