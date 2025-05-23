Что ожидает Украину вместо торгового безвиза с ЕС

Квоты вернут на 30 видов украинской аграрной продукции, которые ранее поставлялись в Европейский союз, рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для 24 Канала.

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В то же время эти квоты очень маленькие. Они составляют от 1% до 3% общей украинской продукции.

Кроме того, есть еще более высокие квоты. Однако этого недостаточно для того, чтобы говорить о присутствии наших товаров на европейском аграрном рынке,

– сказал Пендзин.

Важно! Эксперт добавил, что сейчас есть обещание относительно того, что ЕС через некоторое время проведет торговые переговоры для согласования новых соглашений о совместной торговле.