ЕС остается открытым для товаров из Украины

Такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Стефанишина сообщила, что во время ее визита в Брюссель (где была проведена встреча с министром аграрной политики и заместителем министра экономики – торговым представителем Украины), начали предметный диалог по нахождению долгосрочного решения в сфере торговли.

В четверг, 22 мая, Еврокомиссия приняла перечень переходных мер приняла перечень переходных мер относительно украинского экспорта в ЕС. Они вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия "торгового безвиза".

Ольга Стефанишина объяснила, что речь идет о промежуточном решении, которое позволит:

избежать худшего сценария;

достичь устойчивого решения в рамках соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Ни о каком прекращении свободной торговли речь не идет: рынок ЕС остается открытым для украинских товаров. Мы договорились быстро и конструктивно работать над достижением долгосрочного решения,

– заверила вице-премьер.

Согласно ее словам, Блок понимает критическую важность в условиях войны предсказуемых и понятных условий торговли, для Украины. В частности важность агроэкспорта для экономической стабильности,

Важно! Стефанишина отметила, что есть четкая политическая воля найти сбалансированное решение уже до конца июля 2025.