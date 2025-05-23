ЄС лишається відкритий для товарів з України
Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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Стефанішина повідомила, що під час її візиту до Брюсселя (де була проведена зустріч з міністром аграрної політики та заступником міністра економіки – торговим представником України), розпочали предметний діалог щодо знаходження довгострокового рішення у сфері торгівлі.
У четвер, 22 травня, Єврокомісія ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС. Вони набудуть чинності із 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії "торгівельного безвізу".
Ольга Стефанішина пояснила, що йдеться про проміжне рішення, яке дозволить:
- уникнути найгіршого сценарію;
- досягти стійкого рішення в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.
Про жодне припинення вільної торгівлі не йдеться: ринок ЄС залишається відкритим для українських товарів. Ми домовилися швидко й конструктивно працювати над досягненням довгострокового рішення,
– запевнила віцепрем'єрка.
Згідно з її слів, Блок розуміє критичну важливість в умовах війни передбачуваних та зрозумілих умов торгівлі, для України. Зокрема важливість агроекспорту для економічної стабільності,
Важливо! Стефанішина наголосила, що є чітка політична воля знайти збалансоване рішення вже до кінця липня 2025.