Що буде з торгівлею

Євросоюз затвердив перехідні правила торгівлі з Україною, повідомляє 24 Канал з посиланням на РАР.

Представник Єврокомісії Балаж Уйварі розповів, що 22 травня Єврокомісія ухвалила імплементаційний акт, який передбачає тимчасові заходи в торгівлі з Україною. Вони набудуть чинності з 6 червня - наступного дня після того, як завершиться дія "торговельного безвізу".

Таке рішення ухвалили в рамках так званої комітетської процедури – його затвердили представники країн-членів у комітеті, що діє при Єврокомісії. Уйварі звернув увагу, що рішення діятиме тимчасово - до того часу, поки з Україною не укладуть довгострокову угоду в рамках Угоди про асоціацію.

Без таких тимчасових заходів торгівля між Україною та ЄС проводилася б за тими правилами, які діяли до початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Торговельний безвіз"

Європейський Союз запровадив режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України 4 червня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Він передбачав скасування мит, квот та інших обмежень на український експорт. Режим двічі продовжували – у 2023-му та 2024-му роках, зокрема, попри опір з боку фермерських спільнот у країнах-членах ЄС.

Протягом дії АТЗ деякі держави, зокрема Польща, Угорщина та Словаччина, запроваджували односторонні заборони на імпорт українського зерна, аргументуючи це захистом власного ринку. У відповідь Єврокомісія тимчасово обмежувала постачання окремих агропродуктів із України.

13 травня 2024 року Рада ЄС офіційно погодила продовження торговельних преференцій для України ще на один рік – до 5 червня 2025 року. Водночас новий регламент містить запобіжні інструменти. Зокрема, він дозволяє автоматичне "гальмування" імпорту для найбільш чутливих сільськогосподарських товарів – таких як цукор, яйця, мед, птиця, кукурудза, крупа й овес – якщо обсяги постачання з України перевищать середній рівень 2021 – 2023 років.