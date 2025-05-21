Повернення довоєнних умов можливе

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає 24 Канал.

Дивіться також ЄС створить фонд позик на зброю в 150 мільярдів євро, аби допомогти Україні

Ми докладемо максимум зусиль, аби 6 червня нічого фактично не змінилося,

– наголосив Качка.

За його словами, попри завершення АТЗ, Європейська Комісія має провести перегляд статті 29 Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA), щоб оновити умови торгівлі між Україною та ЄС. Втім, через зовнішні обставини цей процес дещо уповільнився.

"Сподіваюся, рішення буде знайдено швидко – якщо не до 6 червня, то одразу після", – додав він.

Що тепер

Качка пояснив, що навіть довоєнний режим вільної торгівлі був доволі сприятливим: мит на промислові товари не було, а більшість аграрної продукції теж мала доступ до ринку ЄС. Однак саме автономні заходи допомагали просувати найбільш чутливі товари та полегшували транзит – особливо у період, коли українські порти не працювали.

Зараз, коли експорт відновився через морські шляхи, потреба в транзитній лібералізації зменшилася. Проте Україна прагне зберегти поточні умови торгівлі, а можливо – зробити їх ще більш відкритими, але контрольованими.

"Ми маємо дефіцит у торгівлі з ЄС майже вдвічі, але загалом досягли певного балансу. Наша мета – зберегти його й надалі", – додав торговий представник.

Контекст