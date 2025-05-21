Повернення довоєнних умов можливе

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає 24 Канал.

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Ми докладемо максимум зусиль, аби 6 червня нічого фактично не змінилося,
– наголосив Качка.

За його словами, попри завершення АТЗ, Європейська Комісія має провести перегляд статті 29 Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA), щоб оновити умови торгівлі між Україною та ЄС. Втім, через зовнішні обставини цей процес дещо уповільнився.

"Сподіваюся, рішення буде знайдено швидко – якщо не до 6 червня, то одразу після", – додав він.

Що тепер

Качка пояснив, що навіть довоєнний режим вільної торгівлі був доволі сприятливим: мит на промислові товари не було, а більшість аграрної продукції теж мала доступ до ринку ЄС. Однак саме автономні заходи допомагали просувати найбільш чутливі товари та полегшували транзит – особливо у період, коли українські порти не працювали.

Зараз, коли експорт відновився через морські шляхи, потреба в транзитній лібералізації зменшилася. Проте Україна прагне зберегти поточні умови торгівлі, а можливо – зробити їх ще більш відкритими, але контрольованими.

"Ми маємо дефіцит у торгівлі з ЄС майже вдвічі, але загалом досягли певного балансу. Наша мета – зберегти його й надалі", – додав торговий представник.

Контекст

Європейський Союз запровадив режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України 4 червня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Він передбачав скасування мит, квот та інших обмежень на український експорт. Режим двічі продовжували – у 2023-му та 2024-му роках, зокрема, попри опір з боку фермерських спільнот у країнах-членах ЄС.

Протягом дії АТЗ деякі держави, зокрема Польща, Угорщина та Словаччина, запроваджували односторонні заборони на імпорт українського зерна, аргументуючи це захистом власного ринку. У відповідь Єврокомісія тимчасово обмежувала постачання окремих агропродуктів із України.

13 травня 2024 року Рада ЄС офіційно погодила продовження торговельних преференцій для України ще на один рік – до 5 червня 2025 року. Водночас новий регламент містить запобіжні інструменти. Зокрема, він дозволяє автоматичне "гальмування" імпорту для найбільш чутливих сільськогосподарських товарів – таких як цукор, яйця, мед, птиця, кукурудза, крупа й овес – якщо обсяги постачання з України перевищать середній рівень 2021 – 2023 років.

Нова редакція правил набула чинності 6 червня 2024 року. Вона є перехідною формою між режимом АТЗ та майбутнім оновленим підходом до імплементації статті 29 Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA).