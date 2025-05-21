Возвращение довоенных условий возможно

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии "Интерфакс-Украина", передает 24 Канал.

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Мы приложим максимум усилий, чтобы 6 июня ничего фактически не изменилось,
– подчеркнул Качка.

По его словам, несмотря на завершение АТЗ, Европейская Комиссия должна провести пересмотр статьи 29 Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), чтобы обновить условия торговли между Украиной и ЕС. Впрочем, из-за внешних обстоятельств этот процесс несколько замедлился.

"Надеюсь, решение будет найдено быстро – если не до 6 июня, то сразу после", – добавил он.

Что теперь

Качка объяснил, что даже довоенный режим свободной торговли был довольно благоприятным: пошлин на промышленные товары не было, а большинство аграрной продукции тоже имела доступ к рынку ЕС. Однако именно автономные меры помогали продвигать наиболее чувствительные товары и облегчали транзит – особенно в период, когда украинские порты не работали.

Сейчас, когда экспорт восстановился через морские пути, потребность в транзитной либерализации уменьшилась. Однако Украина стремится сохранить текущие условия торговли, а возможно – сделать их еще более открытыми, но контролируемыми.

"Мы имеем дефицит в торговле с ЕС почти вдвое, но в целом достигли определенного баланса. Наша цель – сохранить его и в дальнейшем", – добавил торговый представитель.

Контекст

Европейский Союз ввел режим автономных торговых мер (АТЗ) для Украины 4 июня 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России. Он предусматривал отмену пошлин, квот и других ограничений на украинский экспорт. Режим дважды продолжали – в 2023-м и 2024-м годах, в частности, несмотря на сопротивление со стороны фермерских сообществ в странах-членах ЕС.

В течение действия АТЗ некоторые государства, в частности Польша, Венгрия и Словакия, вводили односторонние запреты на импорт украинского зерна, аргументируя это защитой собственного рынка. В ответ Еврокомиссия временно ограничивала поставки отдельных агропродуктов из Украины.

13 мая 2024 года Совет ЕС официально согласовал продление торговых преференций для Украины еще на один год – до 5 июня 2025 года. В то же время новый регламент содержит предупредительные инструменты. В частности, он позволяет автоматическое "торможение" импорта для наиболее чувствительных сельскохозяйственных товаров – таких как сахар, яйца, мед, птица, кукуруза, крупа и овес – если объемы поставок из Украины превысят средний уровень 2021 – 2023 годов.

Новая редакция правил вступила в силу 6 июня 2024 года. Она является переходной формой между режимом АТЗ и будущим обновленным подходом к имплементации статьи 29 Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).