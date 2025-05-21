Возвращение довоенных условий возможно

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии "Интерфакс-Украина", передает 24 Канал.

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Мы приложим максимум усилий, чтобы 6 июня ничего фактически не изменилось,

– подчеркнул Качка.

По его словам, несмотря на завершение АТЗ, Европейская Комиссия должна провести пересмотр статьи 29 Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), чтобы обновить условия торговли между Украиной и ЕС. Впрочем, из-за внешних обстоятельств этот процесс несколько замедлился.

"Надеюсь, решение будет найдено быстро – если не до 6 июня, то сразу после", – добавил он.

Что теперь

Качка объяснил, что даже довоенный режим свободной торговли был довольно благоприятным: пошлин на промышленные товары не было, а большинство аграрной продукции тоже имела доступ к рынку ЕС. Однако именно автономные меры помогали продвигать наиболее чувствительные товары и облегчали транзит – особенно в период, когда украинские порты не работали.

Сейчас, когда экспорт восстановился через морские пути, потребность в транзитной либерализации уменьшилась. Однако Украина стремится сохранить текущие условия торговли, а возможно – сделать их еще более открытыми, но контролируемыми.

"Мы имеем дефицит в торговле с ЕС почти вдвое, но в целом достигли определенного баланса. Наша цель – сохранить его и в дальнейшем", – добавил торговый представитель.

Контекст