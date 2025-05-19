Як працюватиме фонд ЄС

Столиці країн ЄС погодилися започаткувати фонд позик на озброєння в розмірі 150 мільярдів євро, підкріплений спільним бюджетом блоку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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У виданні повідомили, що цей крок викликаний війною Росії проти України та тиском з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав Європу самостійно фінансувати власну оборону.

Механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень. Його запропонувала Європейська комісія на початку 2025 року як засіб прискорення переозброєння континенту.

Уранці 19 травня країни блоку досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Формальне затвердження очікується в середу. Очікується, що новий фонд стане основою для масштабного переозброєння континенту, на тлі зростання загроз з боку Росії та невизначеності в трансатлантичних відносинах.

План "Переозброїти Європу"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала багатоетапний план "Переозброїти Європу", завдяки якому можна буде залучити 800 мільярдів євро. Зокрема, для посилення підтримки України.

Головний редактор Defence Express зауважив, що план Урсули фон дер Ляєн поки лише представлений і його ще будуть узгоджувати. Втім, важливо наголосити, що він про гроші, а не про зброю. Різниця між грошима, які виділяються на зброю, та наявністю озброєння полягає в часі.

Якби можливо було б вбивати росіян, закидуючи їх євро, то було б значно простіше. Проте треба ці гроші перетворити на зброю. Коли ми говоримо про замовлення навіть додаткового озброєння, то до передачі першої вагомої партії треба чекати від 6 до 18 місяців, залежно від того, про яке озброєння йдеться,

– зазначив Катков.

За його словами, Європа повинна була узгоджувати це фінансування ще у 2014 році, щоб європейські країни могли повноцінно забезпечити свою обороноздатність.