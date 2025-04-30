Що буде замість "торгівельного безвізу"

Водночас Єврокомісія планує забезпечити поступовий перехід до нової системи, передає 24 Канал з посиланням на

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Всі умови торгівлі буде закріплено в угоді про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Речник Єврокомісії Олоф Гілл уточнив, що автономні торгівельні заходи завершать свою дію, але поступово їх замінить повноцінне впровадження положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Ми запровадимо процес, щоб після закінчення терміну дії АТЗ спосіб, у який ми торгуємо з Україною на двосторонній основі, був повністю інтегрований у нашу ГВЗВТ,

– зазначив Олоф Гілл.

Хоча точні строки запуску нового режиму поки не визначено, Єврокомісія планує зробити це найближчим часом у чітко структурований спосіб, щоб уникнути будь-якої невизначеності чи повернення до старих умов торгівлі.

Як це вплине на економіку України

Раніше 24 Канал повідомляв, що скасування торгівельних преференцій ЄС може боляче вдарити по українській економіці.

Аграрії ризикують втратити до 3,3 мільярда євро валютного виторгу, а країна – до 2,5% ВВП. Через заблоковані порти й зростання логістичних витрат експортери залишаються залежними від ринку ЄС, і швидко переорієнтуватися на інші напрямки майже неможливо.