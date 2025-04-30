Что будет вместо "торгового безвиза"

В то же время Еврокомиссия планирует обеспечить постепенный переход к новой системе, передает 24 Канал со ссылкой на

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Все условия торговли будут закреплены в соглашении о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл уточнил, что автономные торговые меры завершат свое действие, но постепенно их заменит полноценное внедрение положений Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Мы собираемся обеспечить, чтобы не было необходимости в откате назад. Мы введем процесс, чтобы после окончания срока действия АТЗ способ, в который мы торгуем с Украиной на двусторонней основе, был полностью интегрирован в нашу ГВЗСТ,

– отметил Олоф Гилл.

Хотя точные сроки запуска нового режима пока не определены, Еврокомиссия планирует сделать это в ближайшее время четко структурированным способом, чтобы избежать любой неопределенности или возврата к старым условиям торговли.

Как это повлияет на экономику Украины

Ранее 24 Канал сообщал, что отмена торговых преференций ЕС может больно ударить по украинской экономике.

Аграрии рискуют потерять до 3,3 миллиарда евро валютной выручки, а страна – до 2,5% ВВП. Из-за заблокированных портов и роста логистических расходов экспортеры остаются зависимыми от рынка ЕС, и быстро переориентироваться на другие направления почти невозможно.