Что будет с торговлей

Евросоюз утвердил переходные правила торговли с Украиной, сообщает 24 Канал со ссылкой на РАР.

Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари рассказал, что 22 мая Еврокомиссия приняла имплементационный акт, который предусматривает временные меры в торговле с Украиной. Они вступят в силу с 6 июня - на следующий день после того, как завершится действие "торгового безвиза".

Такое решение приняли в рамках так называемой комитетской процедуры – его утвердили представители стран-членов в комитете, действующего при Еврокомиссии. Уйвари обратил внимание, что решение будет действовать временно - до того времени, пока с Украиной не заключат долгосрочное соглашение в рамках Соглашения об ассоциации.

Без таких временных мер торговля между Украиной и ЕС проводилась бы по тем правилам, которые действовали до начала полномасштабного вторжения России.

"Торговый безвиз"

Европейский Союз ввел режим автономных торговых мер (АТЗ) для Украины 4 июня 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России. Он предусматривал отмену пошлин, квот и других ограничений на украинский экспорт. Режим дважды продолжали – в 2023-м и 2024-м годах, в частности, несмотря на сопротивление со стороны фермерских сообществ в странах-членах ЕС.

В течение действия АТЗ некоторые государства, в частности Польша, Венгрия и Словакия, вводили односторонние запреты на импорт украинского зерна, аргументируя это защитой собственного рынка. В ответ Еврокомиссия временно ограничивала поставки отдельных агропродуктов из Украины.

13 мая 2024 года Совет ЕС официально согласовал продление торговых преференций для Украины еще на один год – до 5 июня 2025 года. В то же время новый регламент содержит предупредительные инструменты. В частности, он позволяет автоматическое "торможение" импорта для наиболее чувствительных сельскохозяйственных товаров – таких как сахар, яйца, мед, птица, кукуруза, крупа и овес – если объемы поставок из Украины превысят средний уровень 2021 – 2023 годов.