Еврокомиссия готовит меры к окончанию торгового безвиза с Украиной
Они должны защитить украинских экспортеров, пишет 24 Канал со ссылкой "Европейскую правду".
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Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что после завершения действия "безвиза" для украинских экспортеров могут быть введены меры, чтобы условия торговли не вернулись к довоенным.
Как вы все знаете, срок действия автономных торговых мер истекает 5 июня. Комиссия не намерена продлевать действие автономных торговых мер после этой даты,
– сказал Гилл.
Он добавил, что по состоянию на сейчас приоритетом для Еврокомиссии является работать "над пересмотром углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом (УВЗСТ)".
Мы четко заявили об этом с самого начала. Мы хотим усовершенствовать УВЗСТ, чтобы предложить долгосрочную предсказуемость и стабильность операторам как в ЕС, так и в Украине,
– напомнил Олаф Гилл.
Представитель Еврокомиссии отметил, что такой переход:
- укрепит перспективу постепенного движения Украины к вступлению в ЕС;
- поможет решить чувствительные вопросы со стороны ЕС, в том числе и в агропродовольственном секторе.
Обратите внимание! Еврокомиссия знает о временных ограничениях, поэтому также рассматривает возможные переходные меры, если переговоры по пересмотру не будут завершены и применены до 6 июня.