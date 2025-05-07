Еврокомиссия готовит меры к окончанию торгового безвиза с Украиной

Они должны защитить украинских экспортеров, пишет 24 Канал со ссылкой "Европейскую правду".

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Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что после завершения действия "безвиза" для украинских экспортеров могут быть введены меры, чтобы условия торговли не вернулись к довоенным.

Как вы все знаете, срок действия автономных торговых мер истекает 5 июня. Комиссия не намерена продлевать действие автономных торговых мер после этой даты,

– сказал Гилл.

Он добавил, что по состоянию на сейчас приоритетом для Еврокомиссии является работать "над пересмотром углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом (УВЗСТ)".

Мы четко заявили об этом с самого начала. Мы хотим усовершенствовать УВЗСТ, чтобы предложить долгосрочную предсказуемость и стабильность операторам как в ЕС, так и в Украине,

– напомнил Олаф Гилл.

Представитель Еврокомиссии отметил, что такой переход:

укрепит перспективу постепенного движения Украины к вступлению в ЕС;

поможет решить чувствительные вопросы со стороны ЕС, в том числе и в агропродовольственном секторе.

Обратите внимание! Еврокомиссия знает о временных ограничениях, поэтому также рассматривает возможные переходные меры, если переговоры по пересмотру не будут завершены и применены до 6 июня.