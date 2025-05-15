ЕС уменьшает квоты на товары из Украины

Еврокомиссия запланировала значительное увеличение пошлин на украинский импорт уже с 6 июня 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Специальные торговые льготы, которые позволяли большинству украинских товаров беспошлинно попадать в ЕС, будут прекращены.

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Это решение было принято под давлением стран-членов, в частности Польши и Франции, где фермеры жаловались на снижение цен из-за украинского импорта. Хотя ЕС имеет действующее соглашение о свободной торговле с Украиной, после вторжения России в 2022 году были временно отменены. Эти меры заканчиваются 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют общее торговое соглашение.

Однако, по словам дипломатов, это переходное предложение, недавно направлено странам-членам ЕС, существенно сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию, экспортируемую Украиной. Представитель Европейской Комиссии подтвердил, что послевоенные договоренности не будут возобновлены, поскольку они сейчас работают над пересмотром соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

Комиссия также рассматривает возможные переходные меры на случай, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня,

– добавил представитель.

Как ограничения повлияют на Украину

По мнению председателя комитета Европарламента по торговле Бернда Ланге, это очень плохой сигнал для Украины: "Понадобится времени как минимум до октября, чтобы найти решение". Его комитет в среду будет говорить с представителями Комиссии о том, почему обещанные торговые переговоры задерживаются, учитывая, что крайний срок в июне был "известен давно", сказал Ланге.

Правительство Украины оценивает, что возвращение к довоенным торговым условиям уменьшит ее доходы примерно на 3,5 миллиарда евро в год.

Это огромный шаг назад. То, что мы видим сейчас, – это отсутствие понимания,

– говорит Михаил Бно-Айриян, торговый представитель Федерации работодателей Украины.

Обратите внимание! Двое дипломатов ЕС сообщили Financial Times, что переходная мера Комиссии предусматривает разделение годовой беспошлинной квоты на 12 ежемесячных, чтобы уменьшить импорт, пока продолжаются переговоры. Наибольшее влияние будет на кукурузу, сахар, мед и птицу. Квота на кукурузу уменьшится с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч тонн в год. Птица – с 57,1 до 40 тысяч тонн, а сахар – с 109 до 40,7 тысячи тонн.