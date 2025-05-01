Яйца из Украины будут продавать в Канаде

Канада официально разрешила экспорт пищевых яиц из Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз птицеводов Украины. Так, Госпродпотребслужба согласовала форму международного ветеринарного сертификата, что позволяет украинским производителям поставлять столовые яйца на канадский рынок.

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Важно! Однако экспортировать яйца в Канаду можно только при условии сотрудничества с канадскими импортерами, которые имеют действующую лицензию на безопасность пищевых продуктов для Канады (SFC - Safe Food for Canadians Licence).

На сайте Госпродпотребслужбы доступна подробная информация о требованиях канадского законодательства к украинским производителям столовых яиц и продуктов из них, а именно:

правила транспортировки и хранения;

требования к маркировке;

стандарты сортировки;

программы контроля за сальмонеллезом для различных категорий продукции.

Кроме того, Форма международного сертификата, необходимого для экспорта, также размещена на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество".