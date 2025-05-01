Яйця з України продаватимуть у Канаді

Канада офіційно дозволила експорт харчових яєць з України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Союз птахівників України. Так, Держпродспоживслужба погодила форму міжнародного ветеринарного сертифіката, що дозволяє українським виробникам постачати столові яйця до канадського ринку.

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Важливо! Однак експортувати яйця до Канади можна лише за умови співпраці з канадськими імпортерами, які мають чинну ліцензію на безпечність харчових продуктів для Канади (SFC — Safe Food for Canadians Licence).

На сайті Держпродспоживслужби доступна детальна інформація про вимоги канадського законодавства до українських виробників столових яєць та продуктів з них, а саме:

правила транспортування і зберігання;

вимоги до маркування;

стандарти сортування;

програми контролю за сальмонельозом для різних категорій продукції.

Крім того, Форма міжнародного сертифіката, необхідного для експорту, також розміщена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво".