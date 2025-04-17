Кури, що несуть кольорові яйця – не фантастика

Директор компанії "Європтахи" Олег Холявко розповів, що вони постачають добовий молодняк птиці, і нещодавно додали нову позицію – добову та підрощену курочку, яка несе кольорові яйця, повідомляє 24 Канал із посиланням на "AgroTimes". Цей інноваційний і ексклюзивний продукт уже став трендом у Європі.

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Курей, що несуть кольорові яйця, вирощують у Франції в місті Марансі. Через це крос має назву Маран. Наша компанія за умовами співпраці з постачальником кросу може завезти до України тільки 20 тисяч голів на місяць. У закупівлі такі яйця коштують дорожче, ніж звичайні білі чи коричневі, 15 гривень за штуку,

– говорить птахівник.

Кольорові яйця не лише мають естетичний вигляд, вони ще й натуральні, про хімію чи фарбу тут не йдеться, запевняє Олег Холявко. Вирощування курей, які несуть кольорові яйця, може відчутно збільшити прибуток фермерів.

Важливо! Виробництво таких яєць проти традиційних, за словами Олега Холявко, має більшу додану вартість: "Завдяки своїй унікальності кольорове яйце в Європі на 40 – 50% дорожче за звичайне".

Кольорові яйця стають популярніші в Україні

Привабливі кольорові яйця стають дедалі популярнішими серед споживачів преміумсегмента.

Кольорові яйця виробляють і в Україні / Фото agrotimes.ua

Керівник компанії, посилаючись на результати власних досліджень говорить, що понад 65% споживачів преміумсегмента в Києві, обираючи яйця, звертають увагу на естетику.

Понад 75% покупців, опитаних біля магазину "Гудвайн", готові платити на 20% більше за яйце з кольоровою шкаралупою. І понад 85% віддають перевагу екологічним і натуральним продуктам,

– наголосив Олег Холявко.

За його словами, ринок кольорових яєць стрімко зростає в Європі й Америці та набирає обертів в Україні.