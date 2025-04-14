Ціни на яйця пішли вниз

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% – з 60,85 гривні до 57,68 гривні за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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За словами міністра, на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць немає, а пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит. Мінагрополітики тримає руку на пульсі цінової ситуації та працює над забезпеченням балансу інтересів виробників і споживачів,

– говорить Віталій Коваль.

Зверніть увагу! Об'єктивні дані свідчать: виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 мільйонів штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 мільйони штук) та лютим (787 мільйонів штук) поточного року.

За даними Державної служби статистики України динаміка цін за останні тижні наступна: