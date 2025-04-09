Які ціни на яйця перед Великоднем

З кінця жовтня минулого року і аж до початку цього року ціни на яйця зростали шаленими темпами, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Попри те, що згодом яйця дещо здешевшали, наразі ціни вже як понад місяць продовжують зростати.

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Яйця, крім того, що фарбують на Великдень, є ще й невіддільним інгредієнтом паски. На початку квітня середня вартість яєць сягала 76,40 гривні за десяток. Однак наразі, ближче до Великодня, середня ціна за даними "Мінфіну" зросла до 79,60 гривні.

Аналітики УКАБ дослідили ціни на яйця у великих продуктових мережах України:

Яйця Квочка, 1 сорт, 10 штук

АТБ 77,60 гривні;

77,60 гривні; Сільпо 85,30 гривні;

85,30 гривні; Ашан 79,60 гривні;

79,60 гривні; Novus 78,40 гривні;

78,40 гривні; Metro 81,90 гривні;

Яйця Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук