Какие цены на яйца перед Пасхой

С конца октября прошлого года и до начала этого года цены на яйца росли бешеными темпами, передает 24 Канал со ссылкой на данные аналитики УКАБ. Несмотря на то, что впоследствии яйца несколько подешевели, сейчас цены уже более месяца продолжают расти.

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Яйца, кроме того, что красят на Пасху, являются еще и неотъемлемым ингредиентом кулича. В начале апреля средняя стоимость яиц достигала 76,40 гривны за десяток. Однако сейчас, ближе к Пасхе, средняя цена по данным "Минфина" выросла до 79,60 гривны.

Аналитики УКАБ исследовали цены на яйца в крупных продуктовых сетях Украины:

Яйца Квочка, 1 сорт, 10 штук

АТБ 77,60 гривны;

77,60 гривны; Сильпо 85,30 гривны;

85,30 гривны; Ашан 79,60 гривны;

79,60 гривны; Novus 78,40 гривны;

78,40 гривны; Metro 81,90 гривны;

Яйца Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук