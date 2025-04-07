АМКУ предостерег производителей яиц о последствиях

3 апреля 2025 года Антимонопольный комитет предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации о предотвращении нарушений законодательства о защите экономической конкуренции десяти крупнейшим производителям/реализаторам куриных яиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

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Куриные яйца включены в перечень базовых товаров, формирующих "потребительскую корзину". Но на сегодня в Украине наблюдается увеличение их стоимости в точках розничной продажи пищевых продуктов. Такая ситуация присуща рынку куриных яиц, в частности накануне Пасхальных праздников, когда увеличивается спрос на соответствующий товар. Сейчас АМКУ проводит исследование колебания цен на куриные яйца,

– сообщают в регуляторе.

В ведомстве отметили, что соответствующий рынок отнесен к экспортно-ориентированным отраслям промышленности. Но наращивание объемов экспорта товара путем уменьшения объемов его реализации на внутренний рынок будет приводить к:

созданию условий для возникновения искусственного дефицита яиц на внутреннем рынке Украины;

повышению цен на яйца для конечных потребителей (учитывая увеличение спроса из-за приближения Пасхи).

АМКУ предостерегает участников рынка, которые производят куриные яйца, от повышения цен и создания условий для возникновения искусственного дефицита. О результатах рассмотрения предоставленных Комитетом рекомендаций производители должны сообщить АМКУ в 10-дневный срок со дня их получения.