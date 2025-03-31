Американскую яичную компанию покупают

Корпорация Global Eggs, владельцем которой является бразилец Рикардо Фариа, покупает яичную компанию Hillandale Farms (США) за 1,1 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Украина вдвое нарастила экспорт яиц: приведет ли это к подорожанию

До начала эпидемии птичьего гриппа Hillandale Farms имела 20 миллионов голов кур-несушек. Компания создана в 1958 году и является одним из крупнейших производителей куриных яиц в США. Американская компания стала для Global Eggs вторым приобретением, после покупки в ноябре 2024 года испанского яичного объединения Grupo Hevo.

Какие прогнозы яичного короля

По оценкам Рикардо Фариа, общий годовой доход нового яичного холдинга составит более 2 миллиардов долларов. Он уверен, что в последнее время меняется спрос на яйца: раньше яйца покупали преимущественно потребители с невысокими доходами.

По мнению бизнесмена, "теперь это основной продукт для всех социальных и экономических классов". По его прогнозу, потребление куриных яиц будет расти.

Мы смотрим на мир, и главным образом на западный,

– говорит Рикардо Фариа.

До объявления о покупке Hillandale Farms, в Global Eggs были планы по первичному публичному размещению акций в Нью-Йорке. Сейчас этот план отложен, компания сосредоточится на интеграции своего последнего приобретения и укреплении своих брендов.