Американську яєчну компанію купують

Корпорація Global Eggs, власником якої є бразилець Рікардо Фаріа, купує яєчну компанію Hillandale Farms (США) за 1,1 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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До початку епідемії пташиного грипу Hillandale Farms мала 20 мільйонів голів курей-несучок. Компанія створена у 1958 році та є одним із найбільших виробників курячих яєць у США. Американська компанія стала для Global Eggs другим придбанням, після купівлі у листопаді 2024 року іспанського яєчного об'єднання Grupo Hevo.

Які прогнози яєчного короля

За оцінками Рікардо Фаріа, загальний річний дохід нового яєчного холдингу сягне понад 2 мільярди доларів. Він впевнений, що в останній час змінюється попит на яйця: раніше яйця купували переважно споживачі із невисокими статками.

На думку бізнесмена, "тепер це основний продукт для всіх соціальних та економічних класів". За його прогнозом, споживання курячих яєць зростатиме.

Ми дивимося на світ, і головним чином на західний,

– говорить Рікардо Фаріа.

До оголошення про купівлю Hillandale Farms, у Global Eggs були плани щодо первинного публічного розміщення акцій у Нью-Йорку. Наразі цей план відкладено, компанія зосередиться на інтеграції свого останнього придбання та зміцненні своїх брендів.