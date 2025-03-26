Україна наростила експорт яєць

Протягом січня-лютого 2025 року українські виробники експортували в інші країни 20,1 тисячі тонн яєць, передає 24 Канал із посиланням на Agro Times та дані Державної митної служби. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, що неминуче позначиться на ціні продукту.

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Крім того, навесні традиційно яйця дорожчають. У грошовому еквіваленті експорт за два місяці цього року зріс у 2,1 раза, якщо порівняти з аналогічним періодом 2024 року, і склав 23 мільйони доларів. Головними покупцями українських яєць протягом січня-лютого 2025 року стали: Хорватія (22,4%), Італія (11,5%) та Польща (11%).

За весь 2024 рік Україна експортувала 77 800 тонн яєць – на 59,4% більше, ніж 2023 року. Виторг склав 72,8 мільйона доларів, що на 22% перевищило показник попереднього року. Основними ринками збуту в 2024 році стали: Нідерланди, Ізраїль, Польщу й Італію.

Яйця можуть здорожчати

Серед причин злету експорту – на початку березня в Польщі зафіксували пташиний грип. Через поширення хвороби там розпочали знищувати курей-несучок, що спричинило дефіцит яєць у країні.

Зверніть увагу! За словами аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максима Гопка, якщо на польському внутрішньому ринку виникнуть масштабніші проблеми з яйцями, то наші сусіди можуть збільшити обсяги постачання цього продукту з України, аби стабілізувати ситуацію.

Хоча він запевнив, що значного здорожчання яєць в Україні найближчим часом не очікується. Однак навесні, напередодні Пасхи, яйця традиційно ростуть в ціні. Падіння ціни можна чекати вже ближче до літа.