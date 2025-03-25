Чому яйця знову ростуть у ціні

Протягом минулого року цінові тенденції щодо яєць на ринку України мали звичайний, сезонний вигляд, однак наприкінці 2024 року ціни полізли стрімко вгору, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Після деякого здешевшання яєць, що відбулося після нового року, ціни знову ростуть.

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Після нового року ціни на яйця, що перед цим зросли, почали падати, однак якщо ще в середині лютого десяток яєць 1 сорту коштував у середньому 66,70 гривні, то вже зараз вартість сягнула 73,10 гривні. Протягом останнього року вартість яєць виросла на 7%. Зростання ж за останній місяць склало 10%.

Зверніть увагу! За словами аналітиків УКАБ, наразі ціни на яйця формуються під впливом кількох ключових факторів: вартість кормів, погодні умови. Коливання ціни в межах 5 – 8 гривень відбуватимуться до травня місяця. Якщо погодні умови будуть позитивні для стабільного виробництва, вартість продукту може знизитися на 25 – 30% від поточної ціни (на графіку проглядається динаміка сезонності).

Скільки коштує десяток яєць у магазинах

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на яйця у найбільших торгівельних мережах України:

Квочка, 1 сорт, 10 штук

АТБ – 77,6 гривні;

– 77,6 гривні; Сільпо – 71,5 гривні;

– 71,5 гривні; Ашан – 78,90 гривні;

– 78,90 гривні; Novus – 79 гривень;

– 79 гривень; Мегамаркет – 85,30 гривні;

– 85,30 гривні; Metro – 75,20 гривні;

Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук

АТБ – 70,90 гривні;

– 70,90 гривні; Сільпо – 68 гривень;

– 68 гривень; Ашан – 67,90 гривень;

– 67,90 гривень; Novus – 68,10 гривень;

– 68,10 гривень; Мегамаркет – 78,20 гривні;

– 78,20 гривні; Metro – 65,90 гривень;

Квочка Premium, вищий сорт, 10 штук