Почему яйца снова растут в цене

В течение прошлого года ценовые тенденции по яйцам на рынке Украины имели обычный, сезонный вид, однако в конце 2024 года цены полезли стремительно вверх, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. После некоторого удешевления яиц, что произошло после нового года, цены снова растут.

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После нового года цены на яйца, что перед этим выросли, начали падать, однако если еще в середине февраля десяток яиц 1 сорта стоил в среднем 66,70 гривны, то уже сейчас стоимость достигла 73,10 гривны. В течение последнего года стоимость яиц выросла на 7%. Рост же за последний месяц составил 10%.

Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, сейчас цены на яйца формируются под влиянием нескольких ключевых факторов: стоимость кормов, погодные условия. Колебания цены в пределах 5 – 8 гривен будут происходить до мая месяца. Если погодные условия будут положительные для стабильного производства, стоимость продукта может снизиться на 25 – 30% от текущей цены (на графике просматривается динамика сезонности).

Сколько стоит десяток яиц в магазинах

Специалисты УКАБ исследовали цены на яйца в крупнейших торговых сетях Украины:

Квочка, 1 сорт, 10 штук

АТБ – 77,6 гривны;

– 77,6 гривны; Сильпо – 71,5 гривны;

– 71,5 гривны; Ашан – 78,90 гривны;

– 78,90 гривны; Novus – 79 гривен;

– 79 гривен; Мегамаркет – 85,30 гривны;

– 85,30 гривны; Metro – 75,20 гривны;

Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук

АТБ – 70,90 гривны;

– 70,90 гривны; Сильпо – 68 гривен;

– 68 гривен; Ашан – 67,90 гривен;

– 67,90 гривен; Novus – 68,10 гривен;

– 68,10 гривен; Мегамаркет – 78,20 гривен;

– 78,20 гривен; Metro – 65,90 гривен;

Наседка Premium, высший сорт, 10 штук