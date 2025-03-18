США просят Германию помочь с поставками яиц

Поэтому цены на этот товар существенно выросли, пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Теперь помочь должны европейские страны, в частности Германия. Однако даже местные производители в Европе не покрывают собственных потребностей полностью.

Так Вашингтон обратился к Берлину с просьбой увеличить экспорт яиц. Представитель Федеральной ассоциации производителей яиц, что они "действительно получили запрос от США".

Обратите внимание! Других подробностей отраслевая организация пока не раскрывает.

Сможет ли импорт ослабить кризис в США

Издание пишет, что импорт из Европы должен смягчить кризис цен в США. Как стало известно на прошлой неделе, американские власти также обратилась к другим европейским странам с просьбой об увеличении экспорта куриных яиц.

Почему в США возник дефицит яиц? США

С целью сдерживания болезни уничтожено более 166 миллионов домашних птиц, таких как куры и утки. Во многих местах возник дефицит яиц, в супермаркетах часто продают только одну упаковку на клиента. А в начале марта дюжина яиц стоила около восьми долларов США. США столкнулись с дефицитом причиной дефицита яиц и резкого роста цен в США стала последняя вспышка птичьего гриппа. Вирус H5N1 сейчас распространен среди диких птиц по всему миру.С целью сдерживания болезни уничтожено более 166 миллионов домашних птиц, таких как куры и утки. Во многих местах возник дефицит яиц, в супермаркетах часто продают только одну упаковку на клиента. А в начале марта дюжина яиц стоила около восьми долларов США.

СМИ сообщают, что соответствующие запросы поступили, в частности, в отраслевые ассоциации в Дании и Швеции. Однако из-за заявления президента Дональда Трампа о намерении аннексировать Гренландию, отношения Дании и США сейчас напряженные.

По словам президента Федеральной ассоциации яиц Ганса-Петера Гольдника, Германия уже экспортирует небольшие объемы яиц в США через спотовый рынок. Однако проблема заключается в том, что объемы экспорта очень малы, ведь и в самой Германии нет избытка яиц.

Заметьте! В 2023 году только 73% яиц, потребленных в стране, было произведено внутри страны. А остальное уже составлял импорт.