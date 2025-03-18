Почему США не могут купить яйца

США обратились к европейским производителям с просьбой помочь справиться со стремительно растущими ценами на яйца, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv. Однако европейские производители мало что могут предложить американцам, хотя США, по словам датского представителя промышленности Йоргена Нюберга Ларсена, "обратились практически ко всем странам Европы".

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Ларсен заявил, что поставщики и промышленные группы в Германии, Испании, Франции, Нидерландах, Италии и других странах Северной Европы получили аналогичные запросы. Издание отмечает, что запросы поступают на фоне растущего торгового конфликта между США и их европейскими партнерами, спровоцированного президентом США Дональдом Трампом.

В конце февраля офис Министерства сельского хозяйства США (USDA) в Гааге обратился к европейским странам относительно потенциальных поставок яиц. В начале марта USDA направил запрос на оценку объемов, которые может предоставить каждая страна. Ларсен добавил, что с тех пор они "ничего не слышали".

Важно! В то время как Финляндия отказалась поставлять яйца, другие страны готовы помочь. Турция согласилась предоставить США 15 000 тонн яиц, чтобы сдержать цены. Другие страны, по-прежнему, прежде всего сосредоточены на обеспечении поставок для потребителей в ЕС. Ларсен сказал, что им "нечего предложить".

Отмечается, что еще одним серьезным препятствием для потенциальных экспортеров является то, что в США моют яйца, что необычно для большинства стран ЕС и даже незаконно в некоторых частях блока. В результате любой экспорт яиц из ЕС должен будет пройти дополнительную обработку, прежде чем попадет к потребителям в США.

В чем суть "Яичного кризиса" в США

Потребители в США столкнулись с резким ростом стоимости повседневных товаров первой необходимости, и яиц в частности, что повлекло экономическое недовольство, которое сыграло ключевую роль в исходе выборов в США в прошлом году. Кроме того, всплеск птичьего гриппа в Северной Америке подтолкнул цены вверх.

Цены на яйца были частой темой во время кампании и оставались политически напряженным вопросом в США с тех пор, как Трамп был приведен к присяге как президент в январе.

На прошлой неделе он заявил, что цены на яйца снизились – несмотря на сообщения о том, что цены на яйца в США на самом деле являются самыми высокими с начала тысячелетия.