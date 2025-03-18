Чому США не можуть купити яйця

США звернулись до європейських виробників із проханням допомогти впоратися зі стрімко зростаючими цінами на яйця, передає 24 Канал із посиланням на Euractiv. Однак європейські виробники мало що можуть запропонувати американцям, хоча США, за словами данського представника промисловості Йоргена Нюберга Ларсена, "звернулися практично до всіх країн Європи".

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Ларсен заявив, що постачальники і промислові групи в Німеччині, Іспанії, Франції, Нідерландах, Італії та інших країнах Північної Європи отримали аналогічні запити. Видання зазначає, що запити надходять на тлі зростаючого торгового конфлікту між США та їхніми європейськими партнерами, спровокованого президентом США Дональдом Трампом.

Наприкінці лютого офіс Міністерства сільського господарства США (USDA) в Гаазі звернувся до європейських країн щодо потенційних поставок яєць. На початку березня USDA надіслав запит на оцінку обсягів, які може надати кожна країна. Ларсен додав, що відтоді вони "нічого не чули".

Важливо! У той час як Фінляндія відмовилася постачати яйця, інші країни готові допомогти. Туреччина погодилася надати США 15 000 тонн яєць, щоб стримати ціни. Інші країни, як і раніше, насамперед зосереджені на забезпеченні поставок для споживачів у ЄС. Ларсен сказав, що їм "нічого запропонувати".

Зазначається, що ще однією серйозною перешкодою для потенційних експортерів є те, що у США миють яйця, що незвично для більшості країн ЄС і навіть незаконно в деяких частинах блоку. У результаті будь-який експорт яєць з ЄС повинен буде пройти додаткову обробку, перш ніж потрапить до споживачів у США.

У чому суть "Яєчної кризи" у США

Споживачі в США зіткнулися з різким зростанням вартості повсякденних товарів першої необхідності, і яєць зокрема, що спричинило економічне невдоволення, яке відіграло ключову роль у результаті виборів у США торік. Крім того, сплеск пташиного грипу в Північній Америці підштовхнув ціни вгору.

Ціни на яйця були частою темою під час кампанії і залишалися політично напруженим питанням у США відтоді, як Трамп був приведений до присяги як президент у січні.

Минулого тижня він заявив, що ціни на яйця знизилися – попри повідомлення про те, що ціни на яйця в США насправді є найвищими з початку тисячоліття.