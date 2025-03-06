Американцы готовы брать в аренду кур ради яиц

Цены на яйца на рынке США сейчас продолжают расти, передает 24 Канал со ссылкой на BBC. Кристин и Брайан Темплтон создали собственное предприятие Rent The Chicken в Гофстауне, Нью-Гемпшир, и предлагают уникальное решение – аренду кур.

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Служба, которую создали Кристин и Брайан, обеспечивает кур, корма и поддержку в течение шести месяцев, что позволяет клиентам собирать свежие яйца дома.

Важно! Примерно за 600 долларов (24 501,78 гривны) две курицы могут выносить десяток яиц в неделю.

Предприниматели утверждают, что многие арендаторы привязываются к своим курам и решают их содержать. Поскольку дефицит яиц продолжается, бизнес Темплтонов приобретает популярность как устойчивая и доступная альтернатива.