Украина нарастила экспорт яиц

В течение января-февраля 2025 года украинские производители экспортировали в другие страны 20,1 тысячи тонн яиц, передает 24 Канал со ссылкой на Agro Times и данные Государственной таможенной службы. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, что неизбежно скажется на цене продукта.

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Кроме того, весной традиционно яйца дорожают. В денежном эквиваленте экспорт за два месяца этого года вырос в 2,1 раза, если сравнить с аналогичным периодом 2024 года, и составил 23 миллиона долларов. Главными покупателями украинских яиц в течение января-февраля 2025 года стали: Хорватия (22,4%), Италия (11,5%) и Польша (11%).

За весь 2024 год Украина экспортировала 77 800 тонн яиц – на 59,4% больше, чем в 2023 году. Выручка составила 72,8 миллиона долларов, что на 22% превысило показатель предыдущего года. Основными рынками сбыта в 2024 году стали: Нидерланды, Израиль, Польшу и Италию.

Яйца могут подорожать

Среди причин взлета экспорта – в начале марта в Польше зафиксировали птичий грипп. Из-за распространения болезни там начали уничтожать кур-несушек, что вызвало дефицит яиц в стране.

Обратите внимание! По словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопко, если на польском внутреннем рынке возникнут более масштабные проблемы с яйцами, то наши соседи могут увеличить объемы поставок этого продукта из Украины, чтобы стабилизировать ситуацию.

Хотя он заверил, что значительного подорожания яиц в Украине в ближайшее время не ожидается. Однако весной, накануне Пасхи, яйца традиционно растут в цене. Падения цены можно ждать уже ближе к лету.