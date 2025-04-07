АМКУ застеріг виробників яєць про наслідки

3 квітня 2025 року Антимонопольний комітет надав обов'язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції десятьом найбільшим виробникам/реалізаторам курячих яєць, повідомляє 24 Канал із посиланням на Антимонопольний комітет України.

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Курячі яйця включені до переліку базових товарів, що формують "споживчий кошик". Але на сьогодні в Україні спостерігається збільшення їх вартості у точках роздрібного продажу харчових продуктів. Така ситуація притаманна ринку курячих яєць, зокрема напередодні Великодніх свят, коли збільшується попит на відповідний товар. Наразі АМКУ проводить дослідження коливання цін на курячі яйця,

– повідомляють у регуляторі.

У відомстві зауважили, що відповідний ринок віднесений до експортно-орієнтованих галузей промисловості. Але нарощування обсягів експорту товару шляхом зменшення обсягів його реалізації на внутрішній ринок призводитиме до:

створення умов для виникнення штучного дефіциту яєць на внутрішньому ринку України;

підвищення цін на яйця для кінцевих споживачів (враховуючи збільшення попиту через наближення Великодня).

АМКУ застерігає учасників ринку, які виробляють курячі яйця, від підвищення цін та створення умов для виникнення штучного дефіциту. Про результати розгляду наданих Комітетом рекомендацій виробники повинні повідомити АМКУ у 10-денний строк з дня їх отримання.