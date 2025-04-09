Украина увеличила экспорт яиц

За январь-март 2025 года украинский экспорт яиц составил 496 миллионов штук сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз птицеводов Украины. Количество проданных за границу яиц втрое больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Отмечается, что увеличение экспорта яиц не повлияло негативно на предложение яиц на внутреннем рынке.

Традиционно накануне Пасхи спрос на яйца увеличивается, однако в этом году, как и в прошлом, дефицита продукции не ожидается и потребители смогут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве в течение пасхальных праздников,

– отметили в Союзе птицеводов.

Куда Украина экспортирует яйца

В 2025 году наблюдаются существенные изменения в географии экспорта. Доля стран ЕС выросла до 72%, но этот рост составляет всего 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время доля Сингапура в региональной структуре экспорта уменьшается – с 15% в 2023 году до 4% в 2025-м.

Также в этом году начались поставки в Великобританию, ее доля сейчас составляет 7%. Аналогично растет экспорт в страны Африки, где благодаря мировой конъюнктуре были достаточно привлекательные условия для торговли. Доля африканского континента выросла до 8%, тогда как в прошлом году она была 5%.

Поставки в Израиль остались достаточно стабильными: хотя доля и уменьшилась до 9%, но физический объем экспорта не изменился по сравнению с январем-мартом 2024 года.

Обратите внимание! Экспорт в страны Ближнего Востока почти отсутствует, что обусловлено логистическими особенностями и высокой конкуренцией в регионе со стороны других стран-экспортеров. Европейский рынок и в дальнейшем будет оставаться в приоритете экспорта, что обусловлено удобной логистикой и высоким спросом на украинскую продукцию, отмечают в сообщении.