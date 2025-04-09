Україна збільшила експорт яєць

За січень-березень 2025 року український експорт яєць становив 496 мільйонів штук повідомляє 24 Канал із посиланням на Союз птахівників України. Кількість проданих за кордон яєць втричі більша, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Читайте також Яєчний гігант купує американського виробника Hillandale Farms за 1,1 мільярда доларів

Зазначається, що збільшення експорту яєць не вплинуло негативно на пропозицію яєць на внутрішньому ринку.

Традиційно напередодні Великодня попит на яйця збільшується, однак в цьому році, як і в минулому, дефіциту продукції не очікується і споживачі зможуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості протягом великодніх свят,

– зазначили у Союзі птахівників.

Куди Україна експортує яйця

У 2025 році спостерігаються суттєві зміни у географії експорту. Частка країн ЄС зросла до 72%, але це зростання становить всього 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Водночас частка Сінгапуру в регіональній структурі експорту зменшується – з 15% у 2023 році до 4% у 2025-му.

Також цьогоріч розпочалися постачання до Великої Британії, її частка наразі становить 7%. Аналогічно зростає експорт до країн Африки, де завдяки світовій кон’юнктурі були досить привабливі умови для торгівлі. Частка африканського континенту зросла до 8%, тоді як торік вона була 5%.

Постачання до Ізраїлю залишись досить стабільними: хоч частка і зменшилась до 9%, але фізичний обсяг експорту не змінився порівняно з січнем-березнем 2024 року.

Зверніть увагу! Експорт до країн Близького Сходу майже відсутній, що обумовлено логістичними особливостями і високою конкуренцією в регіоні з боку інших країн-експортерів. Європейський ринок і надалі залишатиметься в пріоритеті експорту, що обумовлено зручною логістикою і високим попитом на українську продукцію, зазначають у повідомленні.