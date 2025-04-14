Цены на яйца пошли вниз

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль рассказал, что после периода роста в феврале-марте за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% – с 60,85 гривны до 57,68 гривны за десяток не фасованных куриных яиц категории С1, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

Читайте также Цены на яйца в Украине: как они изменятся до Пасхи

По словам министра, на внутреннем рынке дефицита дефицита куриных яиц нет, а предложение удовлетворяет текущий спрос потребителей.

Рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса. Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос. Минагрополитики держит руку на пульсе ценовой ситуации и работает над обеспечением баланса интересов производителей и потребителей,

– говорит Виталий Коваль.

Обратите внимание! Объективные данные свидетельствуют: производство яиц в марте 2025 года составило 962 миллионов штук, что демонстрирует существенный рост по сравнению с январем (784 миллиона штук) и февралем (787 миллионов штук) текущего года.

По данным Государственной службы статистики Украины динамика цен за последние недели следующая: