Хто і коли отримає надбавки до пенсій

4 червня Пенсійний фонд почав нараховувати пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За даними Фонду, станом на 3 червня профінансовано 1,3 мільярда гривень на виплату пенсій через "Укрпошту". Виплату проводять з 4 до 25 числа кожного місяця.

Так у червні частина українців, а саме працюючі пенсіонери, отримають надбавки до виплат. Автоматичний перерахунок пенсій виплат відбувся для тих пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу.

Чому затримали виплати надбавок

Виплата надбавок до пенсій дещо затрималася. Це пояснюється тим, що державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування мав отримати інформацію про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року, а термін подання цієї звітності – до 10 травня.

Отже, виплати пенсіонери отримають з 4 червня, де буде вже нарахована вся сума доплати, починаючи з 1 квітня. Крім того, для отримання виплати не варто звертатися до Пенсійного фонду – перерахунок відбудеться автоматично.

Отже, якщо станом на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислили, або може враховуватись заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.