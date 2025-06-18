Кто получит двойное денежное обеспечение
В июле 2025 года военнослужащие Украины дополнительно получат 100% или 50% от своего денежного обеспечения в случае необходимости переезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.
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Дополнительную денежную помощь назначат тем военным, которых в июле переведут на новое место службы в другой город и назначат на новую должность. Доплаты предусмотрены для:
- военнослужащих, несущих службу по контракту;
- военных кадровой службы;
- тех, кто несет службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных сил;
- представителей Государственной специальной службы транспорта.
Важно! Доплаты в июле получат также военные, которых зачислят на обучение в военные вузы, военных колледжей и военных учебных центров, если продолжительность обучения составит более чем полгода и военнослужащий не сохраняет должность по предыдущему месту службы.
Какой размер доплат начислят военным
Доплаты в связи с переездом, которые называют "подъемной помощью", в июле смогут получить не только военнослужащие, но и члены их семей, если они есть.
- "Подъемная помощь" для военных, которые соответствуют условиям предоставления доплат, будет начисляться в размере 100% от их денежного обеспечения;
- Доплаты в размере 50% от денежного обеспечения военного предусмотрены на всех членов его семьи, если они переезжают с ним на новое место службы.
Военным, которые будут находиться в командировке, и их семьям также будут выплачивать в июле "суточные" за каждый день, проведенный в дороге.
Стоит знать! Мобилизованным военнослужащим на дополнительные выплаты в июле ожидать не стоит. "Подъемные" в случае переезда они могут получить только в том случае, если заключат контракт с ВСУ.