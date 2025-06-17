Какие пенсионные выплаты получают военные

Вид пенсионного обеспечения военных в Украине зависит от состояния человека, стажа, полученного на службе, и семейных обстоятельств, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Военнослужащие могут претендовать на пенсию за выслугу лет при следующих условиях:

если имеют выслугу от 25 лет, независимо от возраста военного;

в случае увольнения со службы в 45 лет, если имеют 25 лет стажа, из которых минимум 12 с половиной лет составляет служба в армии или МВД.

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим, которые имеют выслугу на службе в таких органах:

Национальная полиция;

Министерство внутренних дел;

Служба судебной охраны;

Государственная пожарная охрана;

Национальное антикоррупционное бюро;

Госслужба спецсвязи и защиты информации;

Бюро экономической безопасности Украины;

Налоговая милиция;

Государственная уголовно-исполнительная служба;

и в органах и подразделениях гражданской защиты;

Важно! Кроме того, военным могут назначить пенсию по инвалидности, полученной на службе, или пенсию по случаю потери кормильца (при наличии нетрудоспособных членов семьи на его иждивении).

Какой размер пенсионный выплат получают военные

Размер пенсии военного рассчитывают на основе суммы денежного обеспечения, которое он получал во время службы, которое состоит из:

оклада по должности;

воинского звания;

процентной надбавки за выслугу лет;

других видов денежного обеспечения, кроме единовременных вознаграждений в размере от 30 000 до 100 000 тысяч гривен.

В зависимости от вида пенсии военнослужащий может рассчитывать на такой размер выплат:

за выслугу лет – от 50 до 70% денежного обеспечения (в зависимости от срока выслуги);

по инвалидности – от 40 до 100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности);

в случае потери кормильца – от 30 до 70% денежного обеспечения (на каждого человека, учитывая причину смерти).

Стоит знать! Военные могут подавать заявление на пенсию за выслугу лет и по инвалидности в Пенсионный фонд с помощью уполномоченных структурных подразделений.