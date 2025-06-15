Прерывается ли во время прохождения военной службы стаж

Во время периода службы мобилизованных военнослужащих стаж не теряется для начисления пенсии, а также служба не прерывает стажа работы по специальности, передает 24 Канал со ссылкой на закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

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Кроме того, соответствии с законодательством Украины мобилизация не является основанием для того, чтобы разрывать трудовой договор. Таким образом, человек, который проходит службу, лишь временно устраняется от выполнения своих обязанностей по месту работы.

Заметьте! Если мобилизованное лицо незаконно уволили, то этот факт можно обжаловать в Государственной службе занятости.

Как считают стаж в зоне боевых действий

Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Коробкин для издания "На пенсии", участие в боевых действиях засчитывается в тройном размере в выслугу лет. Это дает право на пенсию за выслугу лет. Однако к страховому стажу эта норма не применяется.

Когда участники боевых действий могут выйти на досрочный выход на пенсию:

мужчины – в 55 лет, не менее 25 лет страхового стажа,

женщины – в 50 лет, не менее 20 лет страхового стажа.

Важно! Все документы для назначения пенсии, в частности справки о размере денежного обеспечения, автоматически передают в Пенсионный фонд или в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, или в соответствующих подразделениях, к которым был прикреплен военнослужащий.