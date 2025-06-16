Кто дополнительно получит 70 000 гривен в июле

Военнослужащие "на нуле", которые выполняют боевые задачи или специальные обязанности на горячих направлениях фронта, смогут получить дополнительные 70 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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К специальным или особо опасным задачам относят:

Выполнение военных приказов на линии боевого соприкосновения с врагом, которые осуществляют подразделения или воинские части первого эшелона обороны во время контрнаступления или контратак, до ротного опорного пункта.

Участие в операциях на украинских территориях, захваченных российскими войсками.

Важно! Дополнительные выплаты в 70 000 гривен начисляют за каждые 30 дней выполнения специальных боевых задач. Происходит начисление по накопительной системе – 15 дней на передовой в мае и 15 дней в июне позволят получить полную сумму дополнительных доплат в июле.

Как военным получить 70 000 гривен

Получить дополнительные выплаты военный сможет, если выполнение задач в горячих точках фронта подтверждено боевым приказом или одним из этих документов:

сведениями из журнала боевых действий;

боевым донесением;

рапортом командира подразделения.

Однако военнослужащий может потерять доплату, если его переведут или отправят в командировку в другую воинскую часть.

Новая часть должна вести учет дней службы военного и вовремя передавать в его штатную часть, которая издает приказ о выплате.

В частности, если солдат отслужил 30 дней в июне, то данные необходимо передать до 5 июля, чтобы выплаты были начислены.

Стоит знать! Чтобы не потерять начисления дополнительных выплат, необходимо проконтролировать, чтобы в приказе командира о переводе в другую часть, были указаны все дни выполнения специальных задач.