Кто имеет право на выплаты без вести пропавших военных

В феврале 2025 года изменились правила, по которым родственники без вести пропавших военных имеют право на получение выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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С 1 февраля военным разрешили составлять личное распоряжение своими средствами. В нем они могут указывать, кто из родственников и в каком размере должен получать его зарплату в случае исчезновения или плена.

Если такого распоряжения нет, то родственники первой линии имеют право на 50% денежного обеспечения пропавшего военного, а именно:

муж или жена;

дети, не достигшие совершеннолетия (за них деньги получают их представители);

совершеннолетние и несовершеннолетние дети с инвалидностью;

родители, если их не лишили родительских прав.

Если пропавший военный не имеет родственников первой линии, то на 20% его зарплаты могут претендовать совершеннолетние дети, братья и сестры. Средства распределяют равными частями.

Важно! Вторая половина зарплаты или 80% от нее накапливается на счету военнослужащего. Воинская часть выплатит эти средства солдату после его возвращения или зачислит в наследство, если его признают погибшим.

Когда выплаты родственникам пропавших без вести не начисляются

Есть ряд случаев, когда родственники пропавшего военнослужащего не смогут получать его заработную плату, даже при наличии личного распоряжения. К таким случаям относятся:

если военный самовольно покинул место службы или воинскую часть;

если было подтверждено, что военный совершил дезертирство из ВСУ;

если военный добровольно сдался в плен врагу.

Во всех остальных случаях родственники военных могут обратиться в воинскую часть, за которой был закреплен пропавший, с заявлением о получении выплат. К нему необходимо приложить:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (так называемый идентификационный код);

для жены или мужа – копию свидетельства о браке;

для законных представителей малолетних детей – копию свидетельства о рождении ребенка;

для родителей – копию свидетельства о рождении военнослужащего;

номер карты для зачисления денег.

Стоит знать! Начисляют и выплачивают средства воинские части до момента возвращения военнослужащего или установления факта гибели.