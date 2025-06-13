Хто має право на виплати безвісти зниклих військових

У лютому 2025 року змінилися правила, за якими родичі безвісти зниклих військових мають право на отримання виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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З 1 лютого військовим дозволили складати особисте розпорядження своїми коштами. У ньому вони можуть вказувати, хто з родичів і в якому розмірі має отримувати його зарплату в разі зникнення чи полону.

Якщо такого розпорядження немає, то родичі першої лінії мають право на 50% грошового забезпечення зниклого військового, а саме:

чоловік чи дружина;

діти, які не досягли повноліття (за них гроші отримують їхні представники);

повнолітні та неповнолітні діти з інвалідністю;

батьки, якщо їх не позбавили батьківських прав.

Якщо зниклий військовий не має родичів першої лінії, то на 20% його зарплати можуть претендувати повнолітні діти, брати та сестри. Кошти розподіляють рівними частинами.

Важливо! Друга половина зарплати або 80% від неї накопичується на рахунку військовослужбовця. Військова частина виплатить ці кошти солдату після його повернення або зарахує до спадщини, якщо його визнають загиблим.

Коли виплати родичам зниклих не нараховуються

Є низка випадків, коли родичі зниклого військовослужбовця не зможуть отримувати його заробітну плату, навіть за наявності особистого розпорядження. До таких випадків належать:

якщо військовий самовільно покинув місце служби чи військову частину;

якщо було підтверджено, що військовий вчинив дезертирство із ЗСУ;

якщо військовий добровільно здався в полон ворогові.

В усіх інших випадках родичі військових можуть звернутися до військової частини, за якою був закріплений зниклий, із заявою про отримання виплат. До неї необхідно додати:

копію документа, що посвідчує особу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (так званий ідентифікаційний код);

для дружини чи чоловіка – копію свідоцтва про шлюб;

для законних представників малолітніх дітей – копію свідоцтва про народження дитини;

для батьків – копію свідоцтва про народження військовослужбовця;

номер картки для зарахування грошей.

Варто знати! Нараховують та виплачують кошти військові частини до моменту повернення військовослужбовця або встановлення факту загибелі.