Хто має право на виплати безвісти зниклих військових
У лютому 2025 року змінилися правила, за якими родичі безвісти зниклих військових мають право на отримання виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
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З 1 лютого військовим дозволили складати особисте розпорядження своїми коштами. У ньому вони можуть вказувати, хто з родичів і в якому розмірі має отримувати його зарплату в разі зникнення чи полону.
Якщо такого розпорядження немає, то родичі першої лінії мають право на 50% грошового забезпечення зниклого військового, а саме:
- чоловік чи дружина;
- діти, які не досягли повноліття (за них гроші отримують їхні представники);
- повнолітні та неповнолітні діти з інвалідністю;
- батьки, якщо їх не позбавили батьківських прав.
Якщо зниклий військовий не має родичів першої лінії, то на 20% його зарплати можуть претендувати повнолітні діти, брати та сестри. Кошти розподіляють рівними частинами.
Важливо! Друга половина зарплати або 80% від неї накопичується на рахунку військовослужбовця. Військова частина виплатить ці кошти солдату після його повернення або зарахує до спадщини, якщо його визнають загиблим.
Коли виплати родичам зниклих не нараховуються
Є низка випадків, коли родичі зниклого військовослужбовця не зможуть отримувати його заробітну плату, навіть за наявності особистого розпорядження. До таких випадків належать:
- якщо військовий самовільно покинув місце служби чи військову частину;
- якщо було підтверджено, що військовий вчинив дезертирство із ЗСУ;
- якщо військовий добровільно здався в полон ворогові.
В усіх інших випадках родичі військових можуть звернутися до військової частини, за якою був закріплений зниклий, із заявою про отримання виплат. До неї необхідно додати:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (так званий ідентифікаційний код);
- для дружини чи чоловіка – копію свідоцтва про шлюб;
- для законних представників малолітніх дітей – копію свідоцтва про народження дитини;
- для батьків – копію свідоцтва про народження військовослужбовця;
- номер картки для зарахування грошей.
Варто знати! Нараховують та виплачують кошти військові частини до моменту повернення військовослужбовця або встановлення факту загибелі.